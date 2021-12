Neue Corona-Regeln? Kabinett berät am Vormittag

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen Vorschlag dazu angekündigt, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat das begrüßt: Wenn überall dort, wo 2G plus gilt, für Geboosterte der zusätzliche Test entfällt, würde das die Testzentren entlasten und einen Anreiz zum Boostern bieten, so Holetschek. Offen ist, ob Bayern einen Beschluss der Gesundheitsminister am Nachmittag abwartet, oder ob das Kabinett am Vormittag schon eine Entscheidung treffen wird.