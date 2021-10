Neue Corona-Regeln für Beschäftigte mit Kundenkontakt

Überall, wo die 3G-Regel gilt, müssen sich seit heute neben Besuchern auch alle Mitarbeitende mit Kundenkontakt an 3G halten. Das heißt: Für Beschäftigte von Gaststätten und Veranstaltungen gelten jetzt dieselben Vorschriften wie für ihre Gäste.

Corona-Testnachweis an mindestens zwei Tagen pro Woche

Die 3G-Regel gilt auch am Arbeitsplatz, wenn Mitarbeiter engen Kontakt zu Kunden oder Besuchern haben. Wer weder geimpft, noch von einer Corona-Infektion genesen ist, muss regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Arbeitsbereich kann das ein PCR-Test oder ein Schnelltest sein. Einen entsprechenden Nachweis müssen Mitarbeitende mit Kundenkontakt an mindestens zwei Tagen pro Woche vorlegen.

Was weiterhin gilt: In Arbeitsumfeldern, in denen ein enger Kontakt zwischen Menschen unausweichlich ist, darf der Arbeitgeber unter bestimmten Bedingungen nach dem Impfstatus fragen.

Die 3G-Regel gilt unter anderem bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, in Sportstätten, Fitnessstudios, Theatern, Opern, Konzerthäusern, Kinos, Museen, Ausstellungen, in der Gastronomie, in Hotels, Hochschulen, bei Tagungen und Kongressen, Bibliotheken und in verschiedensten Freizeiteinrichtungen, etwa in Bädern und Seilbahnen.