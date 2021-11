Neue Corona-Maßnahmen: Skepsis in Niederbayern

Der Landshuter Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) hat skeptisch auf die vom bayerischen Kabinett beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen reagiert. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Dreier, er glaube nicht, dass diese – angesichts der dramatischen Situation in niederbayerischen Krankhäusern – "den großen Durchbruch bringen". Sie seien aber möglicherweise eine "kleine Bremse" – indem sie Nicht-Geimpfte zum Nachdenken anregen, sich impfen zu lassen.

Dreier froh über regional härtere Maßnahmen

Dreier ist froh, dass sich die niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister schon zuvor für härtere Corona-Maßnahmen entschieden hatten. "Wir könnten sonst die Situation nicht mehr in den Griff bekommen", so der Landrat. "Die Situation ist sehr, sehr dramatisch, und sie verschärft sich von Tag zu Tag."

Straubinger Oberbürgermeister: Beschlüsse in richtigem Maß

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, hält die heutigen Beschlüsse hingegen für das richtige Maß. Gleichwohl hofft er, dass die Maßnahmen ausreichen. Es werde ein langer Winter. Wichtig sei es, die Impfquote weiter zu erhöhen und Drittimpfungen vorzunehmen. Im Regierungsbezirk Niederbayern gelten schon seit Mitternacht verschärfte Regelungen.

Die Bayerische Staatsregierung hat heute die vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen sowie verschärfte Regeln für die Krankenhaus-Ampel beschlossen.

In Niederbayern gilt schon seit Mitternacht eine FFP2-Maskenpflicht in allen Bereichen, in denen bislang eine medizinische Maske getragen werden musste - also beispielsweise in Supermärkten und dem Einzelhandel, im ÖPNV sowie in Freizeiteinrichtungen. Auch die Zugangsregeln wurden verschärft. Wo in Niederbayern bislang 3G-plus galt, ist seit heute 2G vorgeschrieben, zum Beispiel in Diskotheken.

Kabinett beschließt Maskenpflicht an Schulen

Zur Eindämmung der stark gestiegenen Corona-Infektionen hat die Bayerische Staatsregierung die vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen beschlossen. Nach den Herbstferien müssen in den Grundschulen für eine Woche und in den weiterführenden Schulen für zwei Wochen wieder Masken auch am Platz und unabhängig vom Mindestabstand getragen werden. Für die weiterführenden Schulen sind dann medizinische Masken vorgeschrieben, für die Grundschüler reichen Alltagsmasken. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) appellierte zudem an die Eltern, unmittelbar vor dem ersten Schultag nach den Ferien Selbsttests bei sich und ihren Kindern durchzuführen.

Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben werden. Doch die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt in Bayern stark gestiegen. Über das Wochenende wurde sogar ein Allzeithoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Mehrere Landkreise und die Stadt Rosenheim in Oberbayern sowie der gesamte Regierungsbezirk Niederbayern hatten deshalb bereits die Notbremse gezogen und die Eindämmungsmaßnahmen in ihren Regionen verschärft.

Lehrerverband: "Maskenpflicht an Schulen zu kurz"

Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger aus dem Landkreis Rottal-Inn hält die Begrenzung dieser Maßnahmen für zu kurz. Ein bis zwei Wochen würden nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, so Meidinger. Er geht davon aus, dass die Maskenpflicht an Schulen deshalb verlängert werden wird. Es gebe "eigentlich keine Alternative" dazu. Er sagt, die Maske sei das kleinere Übel. Hierfür sei auch eine Einsicht beim Großteil der Bevölkerung da. Insgesamt wünscht er sich mehr Bundeseinheitlichkeit bei der Corona-Politik. Es brauche ein einheitliches Regelwerk - wie die frühere Bundesnotbremse - um besser reagieren zu können. Dauerthema an den Schulen sei die fehlende Nachrüstung mit Luftfilteranlagen. Der Lehrerverband schätzt, dass nicht einmal 20 Prozent der Schulräume in Bayern damit ausgestattet sind.

3G-Regel auch an den Schulen gefordert

Die Schulleiterin der Realschule Plattling, Waltraud Eder, hält die Maskenpflicht im Unterricht nach den Ferien für angebracht. Sie hat sich aber noch mehr von der heutigen Kabinettssitzung erhofft: "Die Maskenpflicht am Platz einzuführen ist schmerzvoll, aber sinnvoll und notwendig. Nichtsdestotrotz ist es ein Nebenschauplatz. Wir müssten eigentlich einfordern, dass wir die 3G-Regel umsetzen, auch an den Schulen, auch für Externe, auch für Besucher, Eltern – für alle, die das Schulgebäude betreten." Wie Eder sagt, gebe es auch an der Plattlinger Realschule vermehrt Quarantäne- und auch positive Corona-Fälle. Deswegen hätte sich Eder, die auch Sprecherin des bayerischen Realschullehrerverbands ist, vom bayerischen Kabinett heute gewünscht, die 3G-Regel für alle im Schulgebäude anzuwenden. Nur so könne man alle schützen, "denn nur damit kann man Virus nachhaltig aufhalten".

Deggendorfer Klinikum: Verschärfungen kommen zu spät

Kritisch sieht man die heute vom Kabinett beschlossenen Regeln auch am Deggendorfer Klinikum. Die verschärfte Corona-Ampel kommt zu spät, so Chefarzt Michael Mandl. Denn man stößt bereits jetzt an seine Grenzen: 27 Corona-Patienten werden behandelt, acht davon auf der Intensivstation plus 16 normale Intensivpatienten. Damit sind die Kapazitäten erschöpft: "Die Maßnahmen jetzt sind für den Moment zu spät. Das, was wir jetzt an Patienten kriegen, das sind Menschen, die haben sich vor ein bis drei Wochen angesteckt, bei denen ist es schlechter geworden und die kommen jetzt in die Klinik. Wir werden, ganz egal welche Maßnahmen wir machen, in den nächsten Wochen damit zu kämpfen haben: Dass wir die Fälle von den zurückgefahrenen Maßnahmen jetzt dann in die Klink kriegen", so Mandl. Hinzu komme, dass das Personal im Klinikum schon jetzt überlastet sei: "Das Personal ist teilweise ein bisschen verbittert, weil sie sich allein gelassen fühlen – weil sie nicht sehen, dass man alles unternommen hat, die Situation abzuwenden, in die wir jetzt reinlaufen." Mandl spricht von Kündigungen und Krankmeldungen beim Personal, was bedeutet, dass es jetzt weniger Personal zur Verfügung gebe, als letztes Jahr.