"Wenn das jetzt zu lange andauert, ist Schicht im Schacht"

In ganz Bayern gelten von heute an bis zum 15. Dezember neue Maßnahmen: So dürfen etwa nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants oder Cafés gehen, um 22 Uhr greift eine Sperrstunde. Auch bei körpernahen Diensten wie in Friseursalons sowie in Fahr-, Musik- und Hochschulen gilt die 2G-Regel. Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen dürfen nur zu 25 Prozent ausgelastet sein, dort gilt 2G plus – Gäste müssen also zum Nachweis der Impfung oder Genesung einen negativen Test vorlegen. Clubs, Bars und Christkindlmärkte müssen in ganz Bayern schließen.

Der Handel bleibt von der 2G-Regelung ausgenommen, es gilt allerdings: Pro Kundin oder Kunde müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Für Menschen, die nicht vollständig geimpft sind, gilt außerdem eine Kontaktbeschränkung: So dürfen sich höchstens fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen.