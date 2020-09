Neue Chamer Teststation: Rund 230 Tests in ersten zwei Tagen

An der am Dienstag neu eingerichteten Teststation auf dem Chamer Volksfestplatz sind an den ersten zwei Tagen schon rund 230 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Landratsamt Cham bekannt gegeben. Viele der getesteten Personen bekamen den Angaben zufolge schon innerhalb von 24 Stunden ihr Testergebnis.

Busfahrer und Schulkinder getestet

Am Dienstag sind fünf neue positive Fälle an das Gesundheitsamt gemeldet worden. Es handelt sich um eine kleine Wandergruppe und einen Busfahrer. Da der Busfahrer auch Schulkinder befördert hatte, wurde auch den betroffenen Kindern eine Testung empfohlen. Ein Großteil dieser Kinder wurde inzwischen getestet.

Hohe Zahl negativer Tests

Bei den von Covid-19-Fällen betroffenen Schulen und Kindergärten im Landkreis Cham wurden viele Kontaktpersonen inzwischen bereits zum zweiten Mal getestet. Daraus hat sich bisher noch kein weiterer Fall ergeben. Die Kontaktpersonen bleiben aber vorerst weiter in Quarantäne. Bevor die betroffenen Einrichtungen wieder öffnen dürfen, sind weitere Nachtestungen nötig. Aber die Hygienekonzepte wurden wahrscheinlich gut umgesetzt und haben gewirkt, wie die große Zahl negativer Tests zeigt, so das Landratsamt.

200 Menschen in Quarantäne

Momentan sind im Landkreis Cham 200 Kontaktpersonen und positiv getestete Personen in Quarantäne. Die Betroffenen sind alle zuhause. Im Krankenhaus musste aktuell keiner aufgenommen werden. Insgesamt gab es im Landkreis Cham bisher 497 Fälle.