Neue Brücke am Lindauer Grenzübergang Ziegelhaus

Am Abend beginnt die Anlieferung der neuen Brückenteile für die Leiblach-Brücke am Grenzübergang Ziegelhaus. Voraussichtlich bis zum 6. April wird der Lindauer Grenzübergang deshalb in mehreren Nächten gesperrt: jeweils von 20 bis 6 Uhr und zwar in der Nacht zum Freitag, zum Samstag, dann wieder in der Nacht zum Mittwoch und möglicherweise auch noch in der Nacht zum Donnerstag.

Für die Anlieferung der Teile wird laut Landratsamt Lindau in den ersten Nächten voraussichtlich auch die B12 zwischen dem Autobahn-Kreisel bis zum Grenzübergang gesperrt. Der nächtliche Grenzverkehr wird über die Brücke am Oberhochsteg umgeleitet. Der Schwerverkehr muss den Weg über die Autobahn nehmen.

Erst Strahlträger dann neue Fahrbahn für die Brücke

Nach den etwa 38 bis 52 Tonnen schweren Stahlträgern soll in der Nacht vom 04. auf 05. April die Fahrbahnplatte eingesetzt werden. Nach Aussage des Bauamts Kempten ist es der spannendste Einhub während der Bauarbeiten. Hier zeige sich, wie genau gearbeitet wurde und ob auch alles zusammen passe. Bis die neue Brücke dann endgültig wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, dauert es noch ein paar Monate. Im Bauamt Kempten rechnet man damit, dass es frühestens Ende Juni soweit sein wird.