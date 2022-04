Neue Birkhühner für die Rhön kommen aus Schweden

Elf Birkhähne und zwei Hennen – das ist das Ergebnis der letzten Birkwildzählung in der Rhön, die am vergangenen Samstag stattgefunden hat. Rhön-Ranger Daniel Scheffler berichtete davon am Rande der Eröffnungsveranstaltung zur Biosphärenreservats-Kampagne "Verrückt auf Morgen" in der Hochrhön. Ganz zufrieden sind er und seine Kollegen nach dieser Frühjahrszählung offenbar nicht. "Es müssten schon ein paar mehr Hennen sein", sagte Daniel Scheffler dem BR.

Birkhühner aus Schweden für die Rhön

Um den heimischen Bestand aufzufrischen, werden nun zum wiederholten Mal Birkhühner aus Schweden in die Rhön geholt – eine Praxis, die sich schon seit 2010 bewährt hat. Eine Delegation hat sich dafür auf den Weg gemacht. In Schweden gibt es noch einen intakten Birkhuhn-Bestand.

Delegation will 25 Birkhühner einfangen

Die Tiere werden dort mit Hilfe von Klappfallen an ihren Balzplätzen schonend eingefangen und später in der Hochrhön wieder ausgewildert. Ein Fangkontingent von 25 Birkhühnern wurde genehmigt, das nach Möglichkeit auch ausgeschöpft werden soll. Die Rückkehr der Gruppe ist für Samstag geplant. Neben dem Rhönschaf gilt das Birkhuhn als Leittierart der Rhön, die dringend erhalten werden soll.