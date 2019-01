Neue Bierkönigin für Altmühlfranken gesucht

Wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dauert die Amtszeit der Bierkönigin zwei Jahre. In dieser Zeit nimmt sie viele Termine in der Region und auch außerhalb wahr.

Bewerbungsschluss 12. Februar

Die Altmühlfränkische Bierkönigin soll dabei die Biervielfalt genauso wie die Region Altmühlfranken repräsentieren. Bewerbungsschluss ist der 12. Februar 2019. Informationen zur Bewerbung gibt es hier oder direkt bei der Zukunftsinitiative altmühlfranken.

Krönung im Juni

Zu Beginn ihrer Amtszeit erhält die Bierkönigin eine fränkische Tracht und auch ein Tablet zur Kommunikation. Die Krönungsfeierlichkeiten finden am 22. und 23. Juni 2019 in Absberg statt.