Neue Betreuung für TUM-Campus in Straubing

Die Studierenden am TUM-Campus in Straubing sind ab 1. Oktober unter neuer Betreuung: Das Studentenwerk Oberbayern gibt die Zuständigkeit für den Campus der Technischen Universität München für Biotechnologie und Nachhaltigkeit an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg ab. Das geht aus einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hervor.

Zuständig für alle sozialen Belange der Studierenden

Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz war bislang für die sozialen Belange an den Hochschulen in Deggendorf, Landshut, Passau und Regensburg zuständig. Neu dazu kommt jetzt Straubing.

Die sechs Studentenwerke in Bayern kümmern sich um die Betreuung der Studierenden der staatlichen Hochschulen. Sie betreiben zum Beispiel Verpflegungseinrichtungen und Kinderbetreuungsstätten, bauen und betreiben Studentenwohnheime, kümmern sich um die kulturelle Förderung und bieten Beratung rund um das Studium an. Die Studentenwerke werden vom Freistaat gefördert.