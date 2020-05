Neue Besuchsregeln an Bayreuther Kliniken wegen Corona-Pandemie

Am Klinikum Bayreuth und an der Klinik Hohe Warte gelten wegen der Corona-Pandemie ab Samstag (09.05.20) neue Besuchsregeln. Im Klinikum dürfen sich dann nicht mehr als 60 Besucher gleichzeitig aufhalten, in der Klinik Hohe Warte nicht mehr als 30.

Alle Infos zur Corona-Krise im Ticker

News-Ticker: Coronavirus in Oberfranken

Besucher an Klinikum Bayreuth und Krankenhaus Hohe Warte werden untersucht

Die Besucher müssen sich zudem einem kurzen medizinischen Check unterziehen, dürfen nicht länger als eine Stunde bleiben und müssen bei Betreten des Krankenhauses ihren Personalausweis abgeben. Feste Kontaktpersonen bekommen zudem einen Besucherausweis ausgestellt, der zwei Wochen gilt. Patientenbesuche sind so täglich von 11.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Besucherzahlen live im Internet

Auf der Internetseite der Klinikum Bayreuth GmbH soll nahezu in Echtzeit angezeigt werden, wieviele Besucher sich gerade in den beiden Krankenhäusern befinden. Angehörigen soll das die Entscheidung erleichtern, ob die Zeit für einen Besuch gerade günstig ist oder sie sich auf lange Wartezeiten einstellen müssen.

Sicherheit der Patienten an Klinikum und Hohe Warte gewähren

Mit den neuen Besuchsregeln will die Klinikum Bayreuth GmbH, zu der die beiden Krankenhäuser gehören, einerseits dem Lockerungsgebot der Staatsregierung für Krankenhausbesuche nachkommen. Andererseits gelte es, für die Sicherheit der Patienten, sowie deren Versorgungssicherheit zu sorgen. Wie das Klinikum mitteilt, schicke das Gesundheitsamt weiterhin konsequent Mitarbeiter in Quarantäne, die Kontakt zu Infizierten hatten. Daher müsse ein infizierter Besucher Patienten oder Mitarbeiter gar nicht erst anstecken, um die sowieso schon angespannte Personalsituation an den Krankenhäusern weiter zu verschärfen.

Besuchsverbot für Krankenhäuser gelockert

Weil die Staatsregierung jedem Patienten ab 09.05.20 wieder eine Kontaktperson erlaubt, könnten sich ohne die neuen Besuchsregeln derzeit 500 Besucher gleichzeitig in Klinikum Bayreuth und Klinik Hohe Warte aufhalten.