Neue Bescheidenheit? FC Söder schraubt Saisonziele herunter

So ungeliebt in der CSU Gender-Sprachvorschriften sind, so hoch im Kurs stehen Sport-Vergleiche. Der Wahlkampf werde ein "Marathon mit Volldampf“, verkündet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der CSU-Klausur in Kloster Banz. Das Fraktionstreffen zum Jahresstart sei wie das erste Spiel bei einer Weltmeisterschaft: eine Standortbestimmung, die die "Form" der Partei offenbare. Sich selbst sieht Söder als "Kapitän" der Mannschaft, wie er mal in einem Interview sagte. In Wahrheit ist Söder zugleich auch Trainer und Sportdirektor: Wie kaum einer seiner Vorgänger hat der Franke Kabinett und CSU voll auf sich ausgerichtet. Fast könnte man - um im Bild zu bleiben - vom FC Söder sprechen.

Nachdem er im vergangenen Jahr noch ein paar Auswechslungen vorgenommen hat, bescheinigt Söder seiner Mannschaft aktuell eine Topform. "Ich bin mit dem Team, das jetzt sozusagen auf dem Platz steht, zufrieden wie nie," schwärmt er. "Es ist total eingespielt, wir kennen die Laufwege." Doch trotz des aus seiner Sicht "stärksten Teams" seit seinem Amtsantritt 2018 stapelt Söder bei den Saisonszielen tief. Das Ziel für die Landtagswahl im Oktober sei, "eine stabile Mehrheit zu erreichen", betonte er. "Wenn es mehr als 2018 sind, ist es schön, aber wir machen keine Prozent-Diskussionen." Auch wenn diese Sätze in Söders Feuerwerk an Wahlversprechen fast ein wenig unterging - für CSU-Verhältnisse sind sie bemerkenswert.

Absolute Mehrheit ad acta gelegt

Wenn Söder die Sonderstellung Bayerns in Deutschland und der Welt hervorheben möchte, bedient er sich schon mal des Vergleichs mit dem FC Bayern München. So manche Parallele zum erfolggekrönten Rekordmeister gibt es insbesondere bei der machtverwöhnten CSU: Zehnmal hintereinander war der FC Bayern zuletzt deutscher Meister - die CSU wurde gleich bei 16 bayerischen Landtagswahlen in Folge stärkste Kraft und stellte jeweils den Regierungschef. Meisterschaft dort und Wahlsieg hier ist das Mindeste, was Vorstand und Anhänger jeweils erwarten.

Als wirklich erfolgreich wertet so mancher eine FC-Bayern-Saison erst mit einem Double, besser noch mit einem Triple - also Titeln in drei Wettbewerben. Für die CSU war über Jahrzehnte die absolute Mehrheit quasi das Triple. Dieses Ziel (zuletzt unter Horst Seehofer 2013 erreicht) hat Söder offiziell ad acta gelegt: Alleinregierungen würden vom Wähler skeptisch und als nicht zeitgemäß gesehen. Das Double wäre ein Resultat von 40 plus x: Auch wenn dies der eine oder andere CSUler von Zeit zu Zeit fordert, will Söder sich darauf nicht festlegen: "Parteien, die über Prozente reden, zeigen, dass sie sich um sich selbst drehen", sagt Söder in Kloster Banz.

Hauptsache Meister

Söders Botschaft ist somit: Hauptsache irgendwie Meister. Selbst die CSU-intern weitverbreitete Erwartung, dass der Ministerpräsident bei seiner "Schicksalswahl" mindestens die vergleichsweise desaströsen 37,2 Prozent von 2018 übertrumpfen muss, will sich Söder nicht zu eigen machen. Gerade als 1.-FC-Nürnberg-Fan weiß Söder nur zu gut: Erfüllt ein Team die Erwartungen nicht, wackelt schnell der Trainer-Stuhl. Ein neuer Coach findet sich immer. Seit Söders Amtsantritt in der Staatskanzlei standen beim Club gleich acht verschiedene Trainer an der Seitenlinie.

Als Wahlziel gibt der Ministerpräsident aktuell genau das aus, was ihm der jüngste BR24 BayernTrend bescheinigte: eine stabile Mehrheit mit den Freien Wählern. Zugute kommt Söder, dass es kaum Zweifel daran gib, dass die CSU stärkste Kraft wird - zu groß ist bei Wahlen und allen Umfragen zu den zweitplatzieren Grünen. Den Ampel-Parteien gelingt es aktuell nicht, nennenswert zuzulegen.