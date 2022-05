Neue bayerische Milchhoheiten werden gekrönt

Acht Kandidatinnen sind noch im Rennen, nur zwei dürfen am Ende für Milch und Käse aus Bayern werben. In Triesdorf fällt am Mittwoch die Entscheidung, wer Milchkönigin und Milchprinzessin wird. Es ist die erste Wahl seit Beginn der Corona-Pandemie.