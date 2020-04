Neue bayerische Antisemitismus-Stelle registriert 178 Vorfälle

München-Neuhausen: Ein polizeibekannter Rechtsradikaler bezeichnet eine Gruppe Jugendlicher als "Juden" und droht, sie würden "vergast" werden. Dann packt er zwei Holzstöcke und greift damit die Gruppe an. "Ich zerfetze euch", brüllt er dabei. Als ein Anwohner die Polizei ruft, geht der Mann auf die Beamten los: Er hebt die Fäuste, schreit "Heil Hitler!" und "Sieg Heil!"

Die Szene, die sich am 15. Oktober 2019 zugetragen hat, ist einer von neun Angriffen, die die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus seit Aufnahme ihrer Arbeit im April vergangenen Jahres für das Jahr 2019 registriert hat. Die Jahresbilanz ist also unvollständig, die Zahlen "spiegeln nur einen kleinen Ausschnitt des alltäglichen Antisemitismus wider", so RIAS. Schließlich wird nicht jeder Vorfall gemeldet.

Was sich aus den Zahlen ablesen lässt

Dennoch ist die RIAS-Auswertung eine gute Ergänzung zur Kriminalstatistik (die zuletzt einen Anstieg antisemitscher Stradtaten um 40 Prozent dokumentierte) - wird in ihr doch die Alltagsdimension des Antisemitismus besser sichtbar. So ereignet sich der Großteil der Vorfälle im öffentlichen Raum - auf der Straße, in Schulen und Verkehrsmitteln. Knapp die Hälfte der Angreifer und Beleidiger bezogen sich auf den Nationalsozialismus und die Schoah, die geleugnet oder begrüßt wurde, wobei wie schon in der NS-Ideologie die Täter-Opfer-Umkehr ein häufiges Denkmuster darstellt. 28 Prozent der Fälle rechnet RIAS dem "israelbezogenen Antisemitismus" zu.

Eine wichtige Rolle spielt zudem, was Soziologen als "Othering" bezeichnen: Die Zuordnung des Gegenüber zu einer Gruppe, die ausgegrenzt und chauvinistisch abgewertet wird. In diesem Sinne kann jeder zum "Juden" werden - auch bekennende Katholiken wie der SPD-Politiker Martin Schulz, dessen Wahlplakate mit einem Davidstern beschmiert wurden.