Neue Bahnstörungen nach Trafo-Brand in München

Die Auswirkungen des Trafobrandes an der Donnersbergerbrücke sind an diesem Sonntagmorgen nicht mehr spürbar. Auch die Stromversorgung an den S-Bahnhöfen Hackerbrücke bis Westkreuz funktioniert nach Angaben eines Bahn-Sprechers seit dem Abend wieder. Beleuchtung, Aufzüge, Rolltreppen und Fahrkartenautomaten seien somit wieder in Betrieb.

Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof

Allerdings hat eine Oberleitungsstörung bei der S-Bahn in den frühen Morgenstunden auf der Stammstrecke und auf den Außenästen zu Verspätungen und Zugausfällen geführt. Die Störung sei inzwischen beseitigt, allerdings müssten Fahrgäste noch mit Folgeverzögerungen rechnen, so der Bahnsprecher.

Davor hatte es einen Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof gegeben, weshalb sämtliche S-Bahnen den zentralen Haltepunkt nicht anfahren konnten. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, hatte eine Taube in der Oberleitung die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Ausfälle bei der BOB

Die private Bayerische Oberlandbahn BOB meldet mehrere Zugausfälle Richtung Schliersee, Tegernsee und Lenggries. So sind zwischen 8 und 9 Uhr heute morgen drei Züge ausgefallen

Im alpinen Bereich sind Bäume in die Oberleitung gefallen

Auch im Bahnverkehr nach Österreich gibt es Behinderungen. Zwischen Murnau und Oberammergau ist immer noch kein Zugverkehr möglich, weil ein Baum die Gleise blockiert. Laut Bahn geht es erst am Montag weiter. Offenbar ist die Stelle in schwer zugänglichem Gebiet.

Ein Baum im Gleisbereich hat auch den Zugverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol lahmgelegt. Die Strecke bleibt laut Bahn voraussichtlich noch bis zum Betriebsschluss morgen Abend gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.