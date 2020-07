Neue Ausstellung im Jüdischen Museum Franken

Die Sonderausstellung "L'Chaim - Auf das Leben!" besteht aus neun Stationen mit elf Filmen und insgesamt 40 Interviews. Vom Gemeinderabbiner bis zum Punk porträtiert die Schau in verschiedenen Themenfilmen auf Deutsch, Englisch und Arabisch den Alltag, die Gedanken und Gefühle von Jüdinnen und Juden, die Deutschland heute als ihre Heimat bezeichnen.

Jüdisches Alltagsleben in Deutschland

Die Interviewten erzählen über ihr Leben in Berlin, Fürth, Nürnberg und in anderen Städten Deutschlands. Sie berichten über Beruf, Familie, Sexualität und über ihr Verhältnis zur Religion. Vor Ausstellungsbeginn in Fürth wurden noch eigens zusätzliche Interviews mit Jüdinnen und Juden in Fürth und Nürnberg geführt.

Ausstellung wurde wegen Corona verschoben

Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den jüdischen Alltag ist Thema der fränkisch-jüdischen Interviewbeiträge. Ursprünglich war der Start im Mai geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde aber zunächst ein Hygiene-Konzept für das Jüdische Museum erarbeitet. Die Ausstellung dauert bis zum 10. Januar.