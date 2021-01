Neue Ausstellung: Hofer Künstlerin malt fotorealistische Bilder

Die renommierte Hofer Künstlerin Katja Katholing-Bloss arbeitet mit Pinseln und Stiften so realistisch und detailliert, dass ihre Bilder von Blumen, Obst und anderen Pflanzen oft mit Fotografien verwechselt werden.

Unter dem Titel "Natur wird Kunst" hat das Hofer Stadtmuseum eine Ausstellung ihrer botanischen Illustrationen zusammengestellt, die man ab dem heutigen Mittwoche auch virtuell betrachten kann - gemeinsam mit der Künstlerin, die in einem kurzen Museumsfilm erläutert, wie eines ihrer fotorealistischen Werke entstanden ist.

Präzises Abbild von Blumen, Obst und Pflanzen

Weitere Filme aus der Ausstellung von Katja Katholing-Bloss sollen in Kürze folgen. Die Künstlerin stammt aus Hof, wo sie nach längerem Auslandsaufenthalt inzwischen auch ein Atelier betreibt und als Dozentin für botanische Illustration arbeitet.

Werke von ihr waren bereits in Ausstellungen in England und Deutschland zu sehen. 2019 konnte sie als einzige deutsche Künstlerin bei der Jahresausstellung der britischen "Society of Botanical Art" in London ihre Arbeiten präsentieren. Inzwischen ist Katholing-Bloss eines von nur 100 Mitgliedern dieses Künstlerverbands.

Hofer Stadtmuseum setzt auf Kunst im Netz

Ursprünglich war die Ausstellung bereits für den November geplant, wegen Corona wurde sie jedoch verschoben. Wie viele andere Museen, setzt auch das Hofer Stadtmuseum derzeit auf Präsentationen im Netz. Im Frühjahr hatte das Museum bereits eine seiner Ausstellungen auf Facebook gezeigt.