Neue Aufteilung der Anteile bei Kliniken Nordoberpfalz AG

Vor einem Jahr war eine Insolvenz der Kliniken Nordoberpfalz AG gerade noch abgewendet worden, nun haben die drei Träger die Anteile an der gemeinnützigen AG neu aufgeteilt. Demnach halten die Stadt Weiden, der Landkreis Neustadt an der Waldnaab sowie der Landkreis Tirschenreuth ab sofort je ein Drittel der Anteile. Das teilte ein Sprecher der Kliniken AG am Dienstag mit.

Neuer Vorsitz im Aufsichtsrat

Auch der Aufsichtsrat habe sich neu konstituiert - Vorsitzender ist jetzt der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier im jährlichen Wechsel mit dem Weidener Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD). Künftig werde der Aufsichtsrat monatlich über die finanzielle Entwicklung der AG informiert, sagt Vorstand Dr. Thomas Egginger.

Umfassender Sanierungsplan

Die Kliniken Nordoberpfalz AG sind der größte Gesundheitsdienstleister in der nördlichen Oberpfalz mit mehreren Krankenhäusern und Gesundheitszentren im Verbund. Seit einem Jahr laufen Restrukturierungsmaßnahmen, um die gemeinnützige AG wieder auf solide finanzielle Füße zu stellen.

Vor einem Jahr gewährten die drei Träger einen Kredit von 55 Millionen Euro und retteten die AG damit in letzter Minute vor einer Insolvenz. Die Anteile waren unter den drei Trägern bislang sehr unausgewogen verteilt. Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hatte 1,5 Prozent der Anteile gehalten, die Stadt Weiden 51 Prozent und der Landkreis Tirschenreuth 47,5 Prozent.