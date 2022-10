Neue App führt zu Innovationen in der Metropolregion

Im Nürnberger Innovationslabor Josephs ist eine digital-analoge Schnitzeljagd zu zukunftsträchtigen Projekten der Region vorgestellt worden. Nach Angaben der Metropolregion Nürnberg sollen verschiedene Innovationen mit Hilfe einer App bekannt gemacht werden.

Technikaffine, junge Menschen

Die App "InnoHikes" führt demnach virtuell zu Orten künstlicher Intelligenz, zu autonom fahrenden Bussen oder Quantencomputern in der Region. Zielgruppe sind technikaffine, junge Menschen. Das Themenfeld soll mittels 57 Challenges und mehr als 100 Quizfragen spannend vermittelt werden.

Künstliche Intelligenz in der Semmel

Wie viel Künstliche Intelligenz (KI) steckt in einer Semmel? Wie unterstützt KI Azubis in ländlichen Räumen? Innovative Ideen, KI und Automatisierung nutzen Unternehmen in der ganzen Metropolregion: für autonome Busse in Kronach oder für die Entwicklung einer Sprachassistenz-Software bei der DATEV in Nürnberg. Diese Projekte machen die Region zur Heimat von Weltmarktführern und Hidden Champions.

Von der Couch aus oder vor Ort

Rätsel lösen, Punkte sammeln und Gewinne mitnehmen: Spielerisch wandern Schulabsolventen, Auszubildende, Studierende und Young Professionals virtuell und in der Realität zu 57 Stationen (Challenges), in denen es beispielsweise zukunftsorientierte Studienfächer, interessante Jobperspektiven und attraktive Preise zu entdecken gibt. Im Couch-Potato-Modus werden die Challenges zuhause gelöst, im Hiker-Modus stellt man sich den Aufgaben vor Ort.

Nützlich bei der Berufswahl

21 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen sind beteiligt und präsentieren in der App ihre Projekte, Entwicklungen und Ideen. "Es lohnt sich bei der Berufswahl in der Metropolregion Nürnberg umzuschauen. Hier werden Talente gebraucht und es steckt viel Kreativität in der Region. Das zeigen die Challenges der beteiligten Partner", sagt Dr. Florian Janik (SPD), stellvertretender Ratsvorsitzender der Metropolregion und Oberbürgermeister der Stadt Erlangen.