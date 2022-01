Neue antisemitische Vorfälle in München: Spaenle besorgt

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle hat nach mutmaßlichen antisemitischen Vorfällen in München zu hoher Wachsamkeit aufgefordert. Antisemitismus sei unter den herausfordernden Bedingungen der Pandemie wieder in dramatischer Weise präsent, sagte Spaenle: "Es ist leider wahrscheinlich nur wieder die Spitze eines Eisbergs, aber mit zwei besonders markanten Ereignissen, die hohe Wachsamkeit erfordern." Es sei wichtig, dass sowohl Zivilgesellschaft und auch Sicherheitsbehörden dem "von Anfang an mit aller Härte begegnen", so Spaenle auf BR-Anfrage.

Spaenle befürchtet "nur die Spitze des Eisbergs"

Am Mittwochmorgen wurden in München an einem jüdischen Altenheim-Rohbau unter anderem antisemitische Schmierereien, wie Hakenkreuze und Siegrunen entdeckt. Außerdem wurde am Mittwochabend am Rande der Proteste gegen Corona-Maßnahmen in der Münchner Innenstadt ein bekannter Rechtsextremist festgenommen, der in der Nähe des jüdischen Gemeindezentrums dazu aufrief, eine Versammlung abzuhalten.

Spaenle: Protestler sollen sich von Rechtsextremisten distanzieren

Zu den Corona-Protesten sagte Ludwig Spaenle: Erstens sei es notwendig, dass sich Menschen, die protestieren wollten, von Rechtsextremisten und Trittbrettfahrer, abwendeten. "Man muss wissen, mit wem man auf die Straße geht", so der Antisemitismusbeauftragte. "Zweitens wird hier das Demonstrationsrecht mit Füßen getreten. Wenn ich die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um öffentlichen Protest auszudrücken, bewusst missachte, dann missachte ich ein Grundrecht."