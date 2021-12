Neue Anlaufstelle für Touristen am Hauptbahnhof Fürth

Rund 100 Quadratmeter hat die neue Tourist-Information am Hauptbahnhof in Fürth. Die Räumlichkeiten erstrahlen in hellem Licht, dennoch ist hier auch der historische Ursprung zu sehen. Ein alter Fensterbogen ist über der Information im Eingangsbereich erhalten geblieben und sticht aus dem weißen Putz hervor. Ab sofort können sich die Touristen hier über Fürth und auch die Städte in der Umgebung informieren.

Touchscreen und mehr Platz

Für die Leiterin der Tourist-Information Eike Söhnlein ist vor allem der Raumgewinn ein Pluspunkt. Früher habe man sich zum Teil zu Fünft zwei Räume teilen müssen, heute hätte ihr 11-köpfiges Team deutlich mehr Platz und sogar einen Aufenthaltsraum, schwärmt die Leiterin. Ein weiteres Highlight, so Söhnlein, sei, dass es auch einen 42-Quadratmeter großen Tagungsraum gebe, der ab kommendem Jahr auch angemietet werden könne.

Im Erdgeschoss der Tourist-Information steht ein großer Touchscreen, auf dem sich die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel die Routen zu den Sehenswürdigkeiten anschauen können inklusive einer Routenführung. Und auch wo die nächste öffentliche Toilette ist, wird hier angezeigt.

Nudeln, Schnuller und Prospekte

Auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) schwärmt von der neuen Tourist-Information. In digitalen Zeiten erwarten die Leute Informationen direkt vor Ort. Dass die Touristen in Fürth jetzt gleich am Hauptbahnhof in dem historischen Gebäude empfangen werden könnten, freut den Oberbürgermeister besonders.

Im Innern gibt es neben zahlreicher Prospekte auch Mitbringsel zu kaufen wie zum Beispiel Nudeln in Kleeblatt-Form oder auch Schnuller in Grün, für die kleinen Gäste. An den Decken hängen Fotos, die auch die Historie Fürths zeigen. In einer kleinen Vitrine sind die Höhepunkte der Spielvereinigung Greuther Fürth dargestellt.

Sanierung soll 2022 abgeschlossen sein

Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller lobte bei besonders das Engagement von Immobilieninvestor Philipp Streng, der das Bahnhofsgebäude vor einigen Jahren gekauft hat und dieses derzeit saniert. Streng würde dabei mit viel Mühe und Aufwand das Gebäude sanieren und viel Rücksicht auf den historischen Ursprung nehmen, so Müller. Laut Philipp Streng sollen die Baumaßnahmen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Wie teuer die Sanierung wird, darüber wollte Streng nichts sagen. Die Stadt Fürth mietet die Räume, in denen die neue Tourist-Information untergekommen ist.