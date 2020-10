Neue Abfall-App im Landkreis Main-Spessart

Biotonne oder graue Tonne? Wann müssen die Gelben Säcke raus, wenn in der Woche ein Feiertag war? Jeder, der Antworten auf diese Fragen haben wollte, musste bisher in den Abfallkalender schauen. Ab sofort können die Bewohner des Landkreises Main-Spessart einfach auf ihrem Smart-Phone überprüfen, wann die Müllabfuhr unterwegs ist. Am Montag hat Abfallreferent Martin Oppmann die neue Abfall-App des Landkreises in der Ausschusssitzung für Umwelt und Nachhaltigkeit vorgestellt.

Abfuhr-Termine jederzeit auf dem Handy abrufbar

Die Abfall-App ist seit Anfang des Monats für alle mobile Endgeräte mit Android- oder IOS-Betriebssystem kostenlos verfügbar. Als Nutzer kann man sich für seine Wohn- oder Gewerbeanschrift die Abfuhrtermine anzeigen und sich dank Wecker-Funktion auch daran erinnern lassen. Hausverwalter und Hausmeister können mehrere Standorte für die jeweiligen Abfuhrtermine eingeben. Informativ ist das umfangreiche Abfall-ABC und die mehrsprachige Sortieranleitung zum Thema Abfalltrennung. Push-Nachrichten informieren über witterungsbedingte Systemstörungen. Wird die App gut angenommen, sollen weitere Online-Service-Angebote dazukommen, hieß es aus dem Landratsamt.