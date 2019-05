Neuburger Verkehrschaos: Wie macht sich die gefürchtete Ampel?

Neuburg am Inn im Landkreis Passau hat ein Problem. Ein Verkehrsproblem. Täglich überrollt eine Verkehrslawine aus Autos und Lastwagen die Gemeinde. Auch deshalb, weil viele Fahrzeuge die A3 wegen der Grenzkontrollen verlassen und die Ausweichroute durch die Gemeinde Neuburg nehmen.

Geplante Ampel sorgte für viel Kritik

Seit einigen Tagen ist in Neuburg innerorts auch noch eine Baustelle, wo der Verkehr auf eine Spur zusammengeführt wird. Eine Ampel regelt den Verkehr - was einige Anwohner Schlimmstes befürchten ließ: Noch mehr Abgase, noch mehr Lärm wegen stehender Fahrzeugkolonnen, so die Ängste der Neuburger. Knapp zwei Wochen gibt es jetzt diese Ampel. Eine Bilanz.

Befürchtungen der Anwohner nicht eingetroffen

Eine Testfahrt durch Neuburg aus beiden Seiten zeigt: Die Verkehrssituation ist zur Überraschung vieler Anwohner nicht schlimmer geworden. Einige sprechen sogar von einer leichten Verbesserung.

"Der Verkehrsfluss findet statt. An der Ampel kommt man zügig durch. Es gibt kaum längere Rückstaus durch die Baustelle, weil die Ampel wohl intelligent geschalten ist." Josef Nistler, Sprecher der Bürgerinitiative

Das kann auch Stephan Stroh vom Staatlichen Bauamt bestätigen: Die Ampel denkt mit. Es gibt eine Umlaufzeit von 90 Sekunden - wenn aber auf der gegenüberliegenden Seite kein Auto steht, dann wird die Zeit automatisch verkürzt. Der Verkehr werde so viel zügiger abgewickelt.

Deutlich weniger Ausweichverkehr

Bürgermeister Wolfgang Lindmeier (CSU) hat sogar den Eindruck, dass der Verkehr von beiden Seiten her deutlich ruhiger geworden ist. Ein Grund könnte sein, dass viele A3-Ausweichler doch die Ampel in Neuburg scheuen und deshalb auf der Autobahn bleiben. Und Bürgerinitiativen-Sprecher Josef Nistler meint:

"Uns ist aufgefallen, dass vor den Europawahlen deutlicher weniger Ausweichverkehr stattgefunden hat. Wir vermuten, dass die Grenzkontrollen deutlich runtergefahren worden sind und es deshalb keinen Grund mehr gab, die A3 zu verlassen." Josef Nistler, Sprecher der Bürgerinitiative

Jetzt also alles gut in Neuburg am Inn? Nein, sagen der Bürgermeister und die Anwohner. Die Belastung durch Autos und Lastwagen, die durch den Ort donnern, sei auch ohne Ampel und ohne Baustelle enorm. Bürgermeister Lindmeier: „Ziel muss sein, dass wir die Grenzkontrollen wegbringen.“