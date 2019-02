Neuburg-Schrobenhausen: Peter von der Grün (FW) neuer Landrat

Weit weniger Bürger hatten bei der Wahl im Januar für Werner Widuckel (SPD, 10,8 Prozent) und Norbert Mages von den Grünen (7,0 Prozent) gestimmt. Weil keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hatte, kam es diesen Sonntag zur Stichwahl.

SPD und Grüne für Peter von der Grün (FW)

Die SPD und die Grünen hatten für die Stichwahl eine Wahlempfehlung für den Kandidaten der Freien Wähler, Peter von der Grün, abgegeben.

Ex-Landrat Roland Weigert (FW) ist mittlerweile im Landtag

Gesucht wird der Nachfolger von Roland Weigert (FW). Der langjährige Landrat wechselte im Oktober 2018 in den Bayerischen Landtag, wo er zum Staatssekretär im Wirtschaftsministerium berufen wurde.

Neugewählter Landrat tritt im Februar Amt an

Der neue Landrat bleibt von Februar 2019 an mindestens sieben Jahre lang im Amt. Seine Amtszeit beginnt, nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis festgestellt hat. Das geschieht offiziell am Montagabend (4.2.) um 17 Uhr. Beginn der Amtszeit wäre am darauffolgenden Dienstag, vorausgesetzt der Sieger hat eine Annahmeerklärung unterschrieben. Die Unterschrift erfolgt aber gewöhnlich bereits am Wahlabend. Das vorläufige Ergebnis der Landratswahl gibt der Landkreis am Wahlabend bekannt.