Regiomed plant umfangreiche Sanierung in Coburg

Den Klinikverbund Regiomed plagt derzeit ein Millionen-Defizit: Doch noch immer sei unklar, wie dieses entstehen konnte, so der Aufsichtsrat. Die Untersuchungen hierzu laufen, ein Ergebnis soll Anfang Mai bekannt gegeben werden.

Medizinischer Versorgung gesichert

Am Standort Coburg wird momentan über den Neubau einer Klinik diskutiert. Doch solch ein Neubau könnte noch bis zu zehn Jahre dauern. Deshalb soll im bestehenden Gebäude des Klinikums Coburg dringende Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, so der designierte Hauptgeschäftsführer der Regiomed-Klinik GmbH Alexander Schmidtke. Für die kommenden Jahre sind auch personelle und strukturelle Veränderungen geplant. Vor allem sollen Kosten gesenkt und Erträge gesteigert werden, so Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Peter Schmitz im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Zu Einschränkungen der medizinischen Versorgung soll es aber nicht kommen.

Der Klinik Verbund verantwortet unter anderem die Kliniken Coburg, Lichtenfels und Neustadt bei Coburg.