Neubau für Erziehungswissenschaften der Uni in Nürnbergs Norden

Die Erziehungswissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg bekommen ein komplett neues Gebäude im Nürnberger Norden. Das alte Institut an der Regensburger Straße, in der Nähe des Dutzendteichs, ist mittlerweile marode. Wie das Bayerische Wissenschaftsministerium mitteilt, ist Ende Dezember die Ausschreibung gestartet, bei der sich Investoren für das Bauprojekt bewerben können.

Genauer Standort wird noch gesucht

Das neue Uni-Gebäude soll im Einzugsgebiet der geplanten Stadt-Umland-Bahn (StUB) entstehen, in einem Bereich entlang der B4 zwischen Innenstadt (Höhe Juvenellstraße) und Schnepfenreuth. Der genaue Standort ist noch nicht festgelegt. Er sollte innerhalb der "urbanen Zone Nürnbergs" liegen und die Haltestellen der StUB sollten noch zu Fuß erreichbar sein, so das Ministerium. Der Neubau soll 12.000 Quadratmetern Hauptnutzfläche umfassen, unter anderem Hörsäle, Seminarräume, Büros, eine Bibliothek und eine Mensa. Zudem soll ein Multimedia-Aufführungssaal entstehen, in dem Konzerte und Theateraufführungen für die Öffentlichkeit möglich sind, heißt es weiter.

"Die beiden für die Lehramtsausbildung zentralen Standorte der Philosophischen Fakultät in Erlangen und in Nürnberg rücken somit deutlich näher zusammen, was Pendelzeiten halbiert und den Studienablauf spürbar verbessert." Bernd Silbler (CSU), Bayerns Wissenschaftsminister.

Die beiden Universitätsstädte Erlangen und Nürnberg würden durch den neuen Standort im Norden Nürnbergs noch besser verzahnt, so Bayerns Wissenschaftsminister, Bernd Silber (CSU).

Investor für Bauprojekt gesucht – Freistaat mietet an

Das Projekt wird in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) als sogenannter Bestellbau errichtet. Das hat die Staatsregierung im vergangenen Sommer entschieden. Das bedeutet, dass ein Investor auf seinem Grundstück ein Gebäude nach den Vorgaben des Freistaats errichtet, im Gegenzug mietet es der Freistaat für mindestens 20 Jahre fest an. Danach ist eine Ankaufoption für Bayern vorgesehen. Investoren können nun ihre Angebote machen. Das Wissenschaftsministerium rechnet im Herbst dieses Jahres mit einer Einigung mit einem Bieter.

Nürnberger Norden stärken

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) begrüßte die Entwicklung laut Mitteilung. Nürnberg sei ein wichtiger Wissenschaftsstandort, der stetig ausgebaut und weiterentwickelt werde. Der Nürnberger Norden werde durch die Ansiedlung der Erziehungswissenschaften weiter gestärkt.