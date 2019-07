Neubau für Berta Hummel Museum in Massing beschlossen

Der Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen hat einstimmig einen Neubau für das geplante neue Hummel-Museum am Freilichtmuseum in Massing im Landkreis Rottal-Inn beschlossen. Das teilte der Mitinitiator und niederbayerische Vizebezirkstagspräsident Thomas Pröckl am Abend dem Bayerischen Rundfunk mit.

140 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit Depot

Der Entwurf des Eggenfeldener Architekten Markus Frank sieht ein modernes Gebäude mit 140 Quadratmetern Ausstellungsfläche und ein ebenso großes Depot vor.

1,5 Millionen Euro für Neubau

Das bisherige vom Neffen der Berta Hummel betriebene private Hummel-Museum im Geburtshaus der Künstlerin in Massing wird kommende Woche geschlossen. Die Kosten für den Neubau liegen nach Angaben des Zweckverbandes bei rund 1,5 Millionen Euro.

Hummel-Bilder und Hummel-Figuren

Berta Hummel erlangte mit den von ihr entworfenen Hummel-Bildern und den danach gefertigten Hummel-Figuren aus Porzellan Weltruhm.