Neubau des Zentralklinikums in Lohr am Main rückt näher

Die Regierung von Unterfranken hat dem Klinikum Main-Spessart die fachliche Billigung für den Neubau des Zentralklinikums in Lohr am Main erteilt. Gleichzeitig genehmigte sie einen vorzeitigen Baubeginn. Dem Krankenhausträger wurden außerdem staatliche Fördermittel in Höhe von knapp 109 Millionen Euro vorläufig in Aussicht gestellt. Die formelle Bewilligung erfolgt allerdings noch gesondert, hieß es von der Regierung.

Von drei Krankenhäusern ist eines übrig geblieben

Ziel des geplanten Neubaus ist es, die bisherigen drei Klinikstandorte in Marktheidenfeld, Karlstadt und Lohr am Main zusammenzuführen. Der Betrieb der Krankenhäuser in Karlstadt und Marktheidenfeld wurde im Herbst 2017 und Anfang dieses Jahres eingestellt. Beide "unselbstständige Betriebsstätten" wurden mittlerweile aus dem Krankenhausplan genommen.

Patienten aus Main-Spessart werden in Lohr behandelt

Die notwendige stationäre Versorgung wird derzeit bis zum Start des Neubaus am alleinigen Standort in Lohr am Main aufrechterhalten. Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages des Landkreises Main-Spessart ist daher ein schneller Neubau eines Zentralklinikums am Standort Lohr am Main besonders dringlich.

Klinik-Neubau bereits im Jahreskrankenkrankenhaus-Bauprogramm

Das Gesamtprojekt ist bereits im Jahreskrankenhaus-Bauprogramm des Bayerischen Gesundheits-und Finanzministeriums aufgenommen. Die förderfähigen Kosten liegen einem Gutachten zufolge innerhalb des im Jahreskrankenhaus-Bauprogramm finanziell abgesicherten Kostenvolumens, so die Regierung von Unterfranken. Die spätere Förderung erfolgt aus Mitteln der Bayerischen Krankenhausfinanzierung im Rahmen des vom Bayerischen Landtag beschlossenen Staatshaushalts. Bis zu 50 Prozent der abschließend festgestellten Gesamtförderung werden außerdem aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds des Bundes bereit gestellt.