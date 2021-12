Neubau des Archäologischen Museums Essenbach vor dem Aus?

In einem mehr als 400 Jahre alten Gebäude beherbergt die Gemeinde Essenbach einen archäologischen Schatz – oder zumindest das, was davon übrig ist. Unzählige Ton- und Metallobjekte von der Jungsteinzeit bis ins Frühmittelalter wurden in und um den Ort im Landkreis Landshut gefunden, darunter Töpfe, Schwerter oder Pfeilspitzen. Ein überregional bedeutsamer Bestand, der mittlerweile auch überregional verteilt wurde – nach München oder sogar Nürnberg.

Rost und Verfall bedrohen Exponate

Denn die Bedingungen in dem alten Bauernhaus, das als "Archäologisches Museum Essenbach" bekannt wurde, sind schlecht. Nachdem die Ausgrabungsfunde hunderte Jahre unter der Erde lagen, bräuchten sie zumindest heute optimale Temperaturen und die richtige Luftfeuchtigkeit. Vor allem die Exponate aus Metall sind anfällig. Weil sonst Rost droht, finden sich heute im Essenbacher Museum höchstens noch Nachbildungen aus Plastik.

Funde sollen in der Region bleiben

Das stört die Museumsbeauftragte Monika Weigl, schließlich seien die Funde auch in den nächsten Jahrzehnten noch wichtig, müssten also generell erhalten bleiben. Nur unter Optimalbedingungen sei es möglich, die Exponate auch dauerhaft am Ort des Geschehens ausstellen zu können: "Die Originale müssen einfach in einem Museum vorhanden sein. Aber nicht irgendwo in München, sondern hier vor Ort. Da wo das geschehen ist. Diese Funde sind da. Und es wäre einfach wichtig, dass man diese auch präsentieren kann – ohne, dass sie Schaden nehmen."

Gemeinde plant Neubau - der fällt bei Abstimmung durch

Seit Jahren soll deswegen ein Neubau her. Für das Konzept hat die Gemeinde sogar eigens einen Projektmanager engagiert. Das Ergebnis: der Entwurf eines futuristischen Baus, der – so der Plan – auch überregionale Bedeutung gewinnen soll. Passend zur Bedeutung der Funde eben. Als es vor wenigen Wochen im Gemeinderat zur Abstimmung kommt, fällt das Vorhaben aber vorerst durch. Der so dringend notwendige Bau – verschoben auf unbestimmte Zeit. Aktuell sei das Projekt finanziell nicht zu stemmen, lautet die Begründung.