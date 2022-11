Neubau der Kampenwandbahn lässt Naturschützer nicht ruhen

Bund Naturschutz und Betreiber tragen den Streit um die Neubaupläne der Kampenwandseilbahn vor Gericht aus. Was ist dran an den Vorwürfen?

Traditionelles Ausflugsziel seit Jahrzehnten

Die Aussicht von der Kampenwand ins Tal ist einmalig. Und um diese zu genießen, muss man noch nicht mal ins Schwitzen kommen. Seit 65 Jahren bringt die Kampenwand-Seilbahn Besucher von der Talstation in Aschau am Chiemsee in 15 Minuten auf den Berg.

Die alten Vierer-Kabinen haben einen gewissen Retro-Flair, aber Rollstühle oder Kinderwagen passen nicht hinein. Der Betreiber der Bahn, Eric Zbil, will die alten Gondeln mit modernen Achter-Kabinen ersetzen und die Seilbahn auf der bestehenden Trasse erneuern. Diesen Ausbau hat das Landratsamt Rosenheim genehmigt. Doch im Oktober 2022 reichte der Bund Naturschutz (BN) eine Klage dagegen ein.

Partygipfel oder eins zu eins Weiterbetrieb?

Die neue Bahn kann theoretisch dreimal so viele Menschen in einer Stunde auf den Berg transportieren. Rainer Auer, von der BN-Ortsgruppe Rosenheim, fürchtet, dass der sowieso schon überlaufene Berg gar nicht mehr zur Ruhe kommen werde. Vor allem die geplanten Sonderfahrten beunruhigen ihn. Wenn auch noch in der Nacht Party am Gipfel gefeiert werde, würden bedrohte Arten wie das Birkhuhn leiden.

Die Sonderfahrten gebe es jetzt schon, sagt der Betreiber. Und das Landratsamt Rosenheim bestätigt das: Die Sonderfahrten gebe es zum Schutz des Birkwildes vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Eric Zbil sagt, dass er nichts weiteres plane als den Betrieb genauso weiterzuführen wie bisher. Es werde keine zusätzlichen abendlichen Veranstaltungen geben und keine Beschneiung.

Ein echter Kompromissvorschlag?

Das glaubt Rainer Auer nicht. Für den Bund Naturschutz sind die Lounge-Zonen am Gipfel der Anfang vom Ende. Diese Bereiche an der Alm sind abgesperrt für normale Bergwanderer und "der Umstand, dass es vor allem in der Nacht betrieben werden soll, führt zu einem Halligalli-Schickimicki-Betrieb, den wir am Berg nicht brauchen". Eine Investition von 30 Millionen Euro kann nicht ohne massiven Ausbau wieder erwirtschaftet werden, behauptet der BN.

Die Familie Zbil, die auch die Sonnenalm auf der Kampenwand betreibt, rechnet mit etwa 15 Prozent mehr Besuchern. Der Bund Naturschutz hat an einem schönen Sonntag die Menschen am Berg gezählt und kam auf 1.000 Besucher. Als Kompromiss schlägt er eine Obergrenze von 1.200 Besuchern pro Tag vor. Das sieht Eric Zbil aber nicht als Kompromiss, sondern als Versuch, den Bau abzuwürgen und auch der bestehenden Bahn Steine in den Weg zu legen.

Schutzwald mit Steuergeldern gefällt?

Gefördert wird der Ausbau der Kampenwand-Seilbahn mit zehn Millionen Euro aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Minister Aiwanger wertet sein Seilbahnförderprogramm als Erfolg, denn es diene dem Umweltschutz, wenn das Angebot vor Ort attraktiver werde und die Menschen nicht nach Italien oder Österreich reisen, um auf die Berge zu kommen.

Im Fall der Kampenwand kommt jedoch erschwerend hinzu, dass hier für die geplante Materialseilbahn ein Teil des Schutzwaldes gefällt werden muss. Doch auch das sei laut Aiwanger kein Problem, denn es werde ja wieder zugepflanzt und es werde Ausgleichspflanzungen geben.

Was bleibt?

Auch wenn von Halligalli-Schickimicki noch lange nicht die Rede sein kann, ist es schwer abzuschätzen, wie viel mehr Menschen in Zukunft auf die Kampenwand kommen werden. Es wird wieder aufgeforstet, doch es muss ein Stück Natur zerstört werden, um eine bestehende Bahn auf einer bestehenden Trasse auszubauen. Es bleibt der Konflikt, ob es nicht vielleicht sogar besser ist für die Natur, Menschen an einen Ort zu kanalisieren. Somit sind sie nicht überall querfeld- und querwaldein unterwegs.