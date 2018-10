Neubau für Psychiatrie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth eingeweiht

Achtsam und genussvoll durch Leben

Zudem gibt es in dem neuen Gebäude auch Räume für kognitives Training, fürs Malen und Basteln, für Gymnastik und Entspannung. Neu ist auch eine Lehrküche, in der Diätassistenten mit den Patienten arbeiten können. Küchen gibt es auch auf den Stationen, in denen Patienten miteinander kochen und essen können. So sollen sie lernen sie, wieder achtsamer und genussvoller durchs Leben zu gehen.

Tag der offenen Tür

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Professor Thomas Pollächer, Vorsitzender der Bundesdirektorenkonferenz, Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt, waren die Festredner der Eröffnungsfeier. Am morgigen Freitagnachmittag kann sich beim Tag der offenen Tür jeder selbst ein Bild von der neuen Klinik machen.