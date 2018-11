Neuauflage für den "JobBlogger" im Landkreis Bad Kissingen

Für die Fortführung des Projektes hat sich der Wirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistags einstimmig ausgesprochen. Die diesjährige Premiere war ein voller Erfolg.

"JobBloggerin" nimmt heimische Berufe unter die Lupe

Von Mai bis Oktober schilderte die 23-jährige Melissa Kalmund ihre Erfahrungen über die heimische Berufswelt. Aber auch Freizeitmöglichkeiten wurden in ihrem Internetblog thematisiert. In der Projektauswertung zog Regionalmanagerin Cordula Kuhlmann jetzt eine rundum positive Bilanz. Über 40 Partner aus den Bereichen Handwerk, Soziales, Gesundheit, Dienstleistung, Verkehr, Tourismus, Technik, Umweltbildung, Outdoor, Kunst und Kultur hatten sich an der Aktion beteiligt. 37 Berufe wurden vorgestellt - vom Biologielaborant, Anlagenmechaniker, Maurer, Altenpfleger, Heilerziehungspfleger, Musiker, Veranstaltungskaufmann, Schreiner, Gärtner oder Mechatroniker über Lokführer, Straßenbauer, Kostümschneider, Fachinformatiker und Medizintechniker bis hin zur Fachkraft für Bädertechnik.

Junge Menschen besser erreichen

Das Echo in den Medien und in den Sozialen Medien fiel laut Abschlussbericht sehr positiv aus, ebenso wie die Rückmeldungen der beteiligten Firmen und Einrichtungen. 94 Prozent würden sich demnach wieder an dem Projekt beteiligen und sind der Meinung, dass man auf diese Weise junge Menschen besser erreicht als mit einer klassischen Internetseite. 100 Prozent, also alle, zeigten sich zufrieden mit der Darstellung ihres beruflichen Angebots beziehungsweise ihres Freizeitangebotes.

Traumberuf gefunden

Die Berichte von Melissa Kalmund sind weiterhin im Internet und bei Instagram abrufbar (www.jobblogger-kg.de und www.instagram.com/jobblogger). Die junge Frau hat durch ihre Tätigkeit als "JobBloggerin" auch selbst ihren Traumberuf gefunden, und zwar im Bereich Tourismus. Sie arbeitet mittlerweile bei der Rhön GmbH in Oberbach.