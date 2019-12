Neuauflage des Runden Tisches

Zwei Stunden waren für die Neuauflage des Runden Tisch angesetzt, geredet haben sie dann mehr als vier Stunden lang. Es ging vor allem darum, was Kommunen, Kirchen, der Staat und Privatleute tun für mehr Artenschutz tun können?

Gesellschaftsvertrag des Respekts

Ministerpräsident Markus Söder sprach am Anfang des Treffens von einem Gesellschaftsvertrag des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung. Der Dialog zum Artenschutz müsse als gesamtgesellschaftliche Aufgabe weitergeführt werden. In den Arbeitskreisen zum letzten Runden Tisch vor acht Monaten wurden viele Maßnahmen ausgearbeitet. Jetzt wurde darüber geredet, was schon in die Wege geleitet worden ist, wo Fragen oder Streitpunkte offen sind, wo neue Dinge angegangen werden müssen. Intensive Beratungen, sagt Alois Glück, der wie beim letzten Mal den runden Tisch moderiert hat.

"Es zeigt sich aus den Berichte, dass im Land sich viel bewegt, Interesse geweckt ist. Dass aber auch gleichzeitig jetzt noch viel Initiative notwendig ist in der Umsetzung.“" Alois Glück, CSU

Kommunen, Gemeinden und Städte reagieren

Zum Beispiel brauchen die Kommunen bei vielen Artenschutzmaßnahmen, die sie jetzt angehen, eine Fachberatung. Die städtischen Bauhöfe werden zum Beispiel gerade teilweise von den Landschaftspflegeverbänden beraten. Außerdem sei vielerorts im Sommer schon weniger gemäht worden, sagt Bernd Buckenhofer vom bayerischen Städtetag. Man lege Blühflächen an.

"Aber das ist jetzt ein Prozess, der weitergehen muss. Und da müssen wir die Bevölkerung auch noch mehr überzeugen, wer für den Artenschutz ist, muss auch damit leben, dass nicht mehr alles so radikal abgemäht wird, wie es früher der Fall war." Bernd Buckenhofer, bayerischer Städtetag

Am Runden Tisch saßen Vertreter aus Landwirtschaft, Naturschutzverbänden, Kommunen und Ministerien zusammen. Das nächste Mal in dieser Konstellation wollen sie sich erst im kommenden November wieder treffen. Dann soll Bilanz gezogen werden.