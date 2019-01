vor 43 Minuten

Neuartiger 3D-Bewegungssimulator in Weißenburg

Wie verhalten sich Bauteile bei Bewegung, Hitze und Kälte? Ein neuartiger 3D-Bewegungssimulator am Kunststoffcampus in Weißenburg soll den Forschern helfen, auf diese Frage Antworten zu finden. Seit heute ist der vollelektrische Simulator in Betrieb.