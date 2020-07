Neuanfang: Brose Bamberg trennt sich von weiteren Spielern

Brose Bamberg trennt sich von US-Profi Kameron Tayler und dem deutschen Basketball-Nachwuchsspieler Kay Bruhnke. Wie der Bundesligist mitteilt, wurden bei beiden Akteuren Ausstiegsklauseln aus den noch laufenden Verträgen gezogen.

Brose Bamberg will "größtmöglichen Neuanfang"

Der 25 Jahre alte Kameron Taylor war einer der besten Werfer der Bamberger in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. "Wir wollen einen größtmöglichen Neuanfang", sagt Sportdirektor Leo de Rycke und spricht von Sparmaßnahmen.

"Bedingt durch die Corona-Krise sind wir dazu verpflichtet, alle Verträge zu durchleuchten und noch mehr auf unser Budget zu achten. Durch die Auflösung schaffen wir eine deutliche Entlastung.»" Leo de Rycke, Sportdirektor Brose Bamberg

Der 19 Jahre alte Kay Bruhnke wurde in Bamberg ausgebildet, zuletzt aber von zwei Mittelfußbrüchen zurückgeworfen. "Kay ist ohne Zweifel ein großes Talent. Nach seinen Verletzungen benötigt er jetzt vor allem Spielpraxis. Die können wir ihm bei uns nicht garantieren", sagt Bambergs neuer Geschäftsführer Philipp Galewski. "Wir hätten ihn gerne verliehen, allerdings ließ sich das nicht realisieren. Daher blieb uns nur die Ausstiegsoption."

Brose Bamberg: Umbruch nach enttäuschender Saison

Beim coronabedingten Turnier zum Abschluss der Bundesligasaison 2019/2020 schied Brose Bamberg enttäuschend bereits im Viertelfinale aus. Bereits im Oktober will die Basketball-Bundesliga in die neue Saison starten. Davor vollzieht der frühere Serienmeister Brose Bamberg einen radikalen Umbruch. Von einem Aufbruch in eine neue Ära ist die Rede. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Brose Bamberg dazu von Geschäftsführer Arne Dirks getrennt und die Verpflichtung von Philipp Galewski bekannt gegeben, der zuvor schon beim Liga-Konkurrenten Medi Bayreuth unter Vertrag war.

Brose Bamberg künftig ohne Olinde und Harris

Eine Woche davor hatte der Verein die Verpflichtung des neuen Trainers Johan Roijakkers aus Göttingen bekannt gegeben, nachdem sich der Verein von Coach Roel Moors getrennt hatte. Außerdem wurde bekannt, dass die Verträge mit Elias Harris und Nationalspieler Louis Olinde nicht verlängert wurden. Vor allem die Personalie Harris sorgte für Gesprächsstoff, weil der Verein öffentlich behauptete, der Spieler habe Gehaltskürzungen während der coronabedingten Saisonpause nicht akzeptiert. Gegen diese Darstellung wehrte sich Harris mit Hilfe von Anwälten.