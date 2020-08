Neualbenreuth: Spaziergänger finden menschlichen Schädel im Wald

Ein Paar hat am Sonntagnachmittag bei einem Spaziergang in einem Wald zwischen Bad Neualbenreuth und Altmugl im Landkreis Tirschenreuth einen menschlichen Schädel gefunden. Die Polizei sperrte das Gelände nach dem grausigen Fund ab und begann mit den Ermittlungen. Die Einsatzkräfte suchen nach weiteren menschlichen Überresten in dem Waldstück.

Gerichtsmediziner sollen Schädel untersuchen

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte dem BR, dass Gerichtsmediziner hinzugezogen wurden. Sie untersuchen den Schädel und eventuelle weitere Überreste. Erst dann könne mehr gesagt werden, so der Sprecher.

Schädel könnte von vermisstem Mann stammen

Das Portal Onetz.de erinnert an einen ungelösten Vermisstenfall vor genau zehn Jahren. Im Juli 2010 wurde demnach in der Gegend um Bad Neualbenreuth ein Senior vergeblich gesucht. Der demenzkranke 80-Jährige war am Schlosshotel Ernestgrün letztmals gesehen worden. Möglicherweise stammt der jetzt gefundene Schädel von ihm. Dazu wollte sich die Polizei aber noch nicht äußern.