Neu-Ulmer Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene

Mehrere Monate hatten die Kriminaldienststellen in Neu-Ulm und in der baden-württembergischen Schwesternstadt Ulm die Razzia vorbereitet. Am vergangenen Mittwoch (13.02.19) schlugen die Ermittler dann zu: In den frühen Morgenstunden durchsuchten sie zeitgleich 16 Wohnungen in der Region. Eine weitere Durchsuchung fand in Nordrhein-Westfalen statt.

Polizei stellt kiloweise Drogen sicher

Die Beamten beschlagnahmten insgesamt mehr als acht Kilogramm Amphetamin, über sechs Kilogramm Marihuana, fast vier Kilogramm Haschisch sowie kleinere Mengen Kokain und Ecstasy. Außerdem fanden sie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie drei Pistolen und weitere Waffen. Des Weiteren wurden fünf Autos sichergestellt.

Sieben Verdächtige sitzen in Haft

Die Razzia richtete sich gegen eine kriminelle Gruppe, die laut Polizei aus insgesamt zwölf Personen besteht. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 40 Jahren. Sieben von ihnen sitzen nun in Haft.

Ermittlungen gehen weiter

Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Guido Limmer, sprach von einer gelungenen Durchsuchungsaktion. Er betonte, dass der Erfolg auf die intensive Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg zurückgeht und kündigte an, dass die Kriminaldienststellen aus Ulm und Neu-Ulm weiter nach möglichen Hintermännern ermitteln werden. "Für Betäubungsmittelhändler ist in der Doppelstadt an der Donau kein Platz", so Limmer.