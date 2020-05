Keine Öffnung für Geschäfte der Neu-Ulmer Glacis-Galerie

Noch immer dürfen wegen der Corona-Beschränkungen in Bayern Geschäfte in Einkaufszentren nicht generell öffnen. Das gilt auch, wenn die Verkaufsfläche des jeweiligen Geschäfts kleiner als 800 Quadratmeter ist. Ausnahmegenehmigungen gibt es etwa für Bäcker, Supermärkte oder Optiker.

Geschäfte in Neu-Ulmer Glacis-Galerie bleiben zu

Von den Regelungen betroffen ist auch die Glacis-Galerie in Neu-Ulm. Der Leiter des Einkaufszentrums, Torsten Keller, sprach im BR-Interview von einer "kleinen Katastrophe" für die Inhaber. Keller und die Inhaber haben kein Verständnis dafür, dass für Einkaufszentren andere Vorschriften gelten als für die Geschäfte in der Innenstadt, die unter Auflagen öffnen durften.

Einkaufen im benachbarten Baden-Württemberg überall möglich

Dazu kommt die geographische Lage Neu-Ulms: Nur die Donau trennt hier die bayerische Stadt vom baden-württembergischen Ulm. In Baden-Württemberg dürfen auch in Einkaufszentren alle Läden unter Auflagen verkaufen. Auch die Kunden könnten die bayerische Regelung – gerade in der Grenzregion – nicht nachvollziehen, so Keller. Er hofft, dass die Staatsregierung die Vorgehensweise bezüglich der Einkaufszentren bald überdenkt. Die Neu-Ulmer Glacis-Galerie ist nach seinen Worten auch auf entsprechende Hygienemaßnahmen vorbereitet.

Neu-Ulmer CSU-Politiker schreiben an Staatsregierung

In der vergangenen Woche hatten sich bereits Neu-Ulms neue Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, ihr Vorgänger Gerold Noerenberg und Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger mit einem offenen Brief an die Staatsregierung gewandt. Die drei CSU-Politiker forderten darin, dass auch Geschäfte in Einkaufszentren wieder öffnen dürfen.

Regensburger Ladenbesitzer klagten

In Regensburg hatten vor einigen Tagen Ladenbesitzer, deren Geschäfte sich in einem Einkaufszentrum befinden, erfolgreich geklagt. Sie dürfen wieder öffnen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte auf Nachfrage des BR auch auf ein Gerichtsurteil verwiesen. Demnach dürfen auch Geschäfte mit einer Fläche über 800 Quadratmetern öffnen, sofern sie die Verkaufsfläche begrenzen.

Aiwanger befürwortet Öffnung von Einkaufszentren

"Das Urteil zeigt den Weg, dass auch Geschäfte in Einkaufszentren bald geöffnet werden müssen", so Aiwanger. "Wenn die üblichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden, spricht da auch nichts dagegen." Noch hat die Staatsregierung aber keine Änderungen für die Einkaufszentren verfügt.