Neu-Ulm stellt Integrationskonzept vor

Mit einem Ausländeranteil von rund 18 Prozent liegt die Stadt über bundesweitem Durchschnitt. Darüber hinaus hat fast jeder dritte Einwohner Migrationshintergrund. Diese Zahlen haben Einfluss darauf, wie die Stadt Neu-UIm in Zukunft wirtschaftlich, politisch und ganz allgemein gesellschaftlich aufgestellt ist, sagt Oberbürgermeister Gerold Noerenberg.

Wohnung, Vernetzung, Sprache, Arbeit

Damit das Miteinander klappt und alle profitieren, will die Stadt die Integration seiner Bürger nun aktiv mitgestalten. Seit 2015 wurde getüftelt - nun hat die Stadt Neu-Ulm ein Konzept vorgelegt, wie das mit der Integration gelingen kann. Heute Nachmittag wird das Integrationskonzept im Rathaus vorgestellt. Wohnung, Vernetzung, Sprache, Arbeitsmarkt – all diese Bereiche sind Teil der zuerst theoretischen Überlegungen, wie die Stadt sich künftig konkret auf ein Miteinander einstellen will.