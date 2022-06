Neu-Ulm: Mann ertrinkt beinahe im Badesee und wird reanimiert

Ein 23-Jähriger ist am Sonntagabend in einem Badesee im Neu-Ulmer Ortsteil Pfuhl minutenlang unter Wasser geraten und musste reanimiert werden. Nach Angaben der Polizei war der Mann während des Schwimmens in Not geraten.

Reanimation glückt in letzter Sekunde

Der beliebte Badesee war zu der Zeit noch gut besucht, erst spät fiel deshalb auf, dass der Mann ums Überleben kämpfte. Nach längerer Suche durch Badegäste und der Wasserwacht konnte der Mann laut Polizei bewusstlos aus dem Wasser gezogen werden, die Herz-Lungen-Wiederbelebung glückte in letzter Sekunde. Das Rettungsteam wollte laut Polizei schon aufgeben, da begann das Herz des 23-Jährigen wieder zu schlagen.

23-Jähriger muss in Klinik geflogen werden

Mit einem Hubschrauber wurde der Mann ins Klinikum geflogen. Welche Spätfolgen der Badeunfall haben wird, lasse sich aktuell nicht abschätzen, erklärte die Polizei. Wie es zu dem Badeunfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt waren mehr als 60 Kräfte von Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Notarzt am Einsatz beteiligt.

Tödliche Badeunfälle in Bayern

In den vergangenen Tagen ist es an anderen bayerischen Gewässern zu tödlichen Badeunfällen gekommen. Am Freitag war eine 90-Jährige leblos treibend im Starnberger See gefunden worden, die Frau konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Am Samstag waren zudem zwei Männer in einem Weiher im Landkreis Freising ertrunken.