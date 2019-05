31.05.2019, 16:37 Uhr

Neu-Ulm ist in Feierlaune

Es dürfte die größte Sause des Jahres in der Donaustadt werden: Am Wochenende geht es bei den Neu-Ulmer "FEIERtagen" in der ganzen Innenstadt und am Flussufer hoch her. Damit erreichen die Feiern zum 150. Stadtjubiläum ihren Höhepunkt.