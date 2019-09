Neu-Ulm feiert "Amerikanische Tage" mit Autokino und Straßenfest

Anlässlich ihrer 150-Jahr-Feierlichkeiten will die Stadt Neu-Ulm am Wochenende an die Zeit der US-Armee in Neu-Ulm erinnern. Bei den "Amerikanischen Tagen" vom 6.9 bis zum 8.9. wird es im Park des Wohngebiets Wiley – dort wo früher die US-Truppen stationiert waren – verschiedene Veranstaltungen geben, der Eintritt ist für alle frei.

Oldtimer und Freilichtkino

Das Highlight soll ein Autokino (am 6.9. und 7.9. jeweils ab 20 Uhr) sein, für das eine große Leinwand im Park installiert wird. Die Tickets für die Autostellplätze sind zwar schon ausverkauft, jedoch darf jeder ohne Auto auch das Freilichtkino genießen – am besten mit einer selbstmitgebrachten Sitzgelegenheit wie Klappstuhl oder Picknickdecke. Außerdem gibt es eine Oldtimerausstellung mit amerikanischen Fahrzeugen, amerikanischem Streetfood und Live-Musik.

Bis zu 8.000 Amerikaner lebten in Neu-Ulm

Hintergrund der Amerikanischen Tage ist die Stationierung der US-Truppen in der Stadt von 1951 bis 1991. Bis zu 8.000 Amerikaner lebten mit ihren Familien in der Stadt. "Die Amerikaner waren in dieser Zeit ein ganz prägender Teil für die Stadt Neu-Ulm. Sie haben das tagtägliche Leben beeinflusst und geprägt. Die Streitkräfte waren in der Stadt unterwegs, man hat sie gesehen, man hat sie wahrgenommen. Teilweise haben sie bis zu 10% der Gesamtbevölkerung ausgemacht. Sowas prägt und sowas hinterlässt auch seine Spuren", sagt Sandra Lützel, Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm.

Früher Truppenplatz jetzt moderner Stadtteil

Auf dem ehemaligen Gelände der Amerikaner, dem "Wiley" wurde nach dem Abzug der Truppen ein moderner Stadtteil errichtet mit Wohnungen, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten – er gilt als Beispiel für eine gelungene Konversion, also der Umwandlung von einer militärischen in eine zivile Nutzung.