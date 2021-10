Neu restauriert: "Sisi"-Eisenbahn im Bahnpark Augsburg

Die Arbeiten dauert fast fünf Jahre, heute jetzt ist im Augsburger Bahnpark eine weitere historische Lok frisch renoviert der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die so genannte „Sisi“-Lok mit der Nummer 415 soll künftig als weitere „Botschafter-Lokomotive“ ein Stück europäische Kulturgeschichte transportieren. Laut Bahnpark-Sprecher Markus Hehl waren „Kurierzug-Lokomotiven“ dieser Bauart auch für den österreichischen Kaiserhof unterwegs, und brachten die reiselustige Kaiserin etwa von Wien aus über die so genannte Südbahn bis nach Opatija oder Triest. Die Augsburger Lok, Baujahr 1897, ist eine von dreien, die noch erhalten sind. Eine steht im Technischen Museum in Wien, die andere im Slowenischen Eisenbahnmuseum in Ljubljana.

In mühevoller Kleinarbeit Stück für Stück zusammen gesetzt

Das 80 Tonnen schwere Stück ist erst seit kurzem wieder in Gänze zu bewundern. Die Lok war zunächst in Einzelteile zerlegt in Augsburg angekommen und dann nach und nach von den Eisenbahnfans wieder zusammengesetzt worden. "Der Kessel war ein rostiges Monster", erinnert sich Heinz Hohn vom Förderverein, der die Arbeiten maßgeblich begleitet hat. Im März waren Kessel und Lok „verheiratet“ worden, wie es im Bahnexperten-Jargon heißt, also zusammengesetzt worden. Jetzt erstrahlt die schwarze Lok frisch lackiert und aufpoliert. Sie ist zwar nicht mehr fahrtüchtig, soll aber beispielhaft die Epoche vor dem 1. Weltkrieg verkörpern, so Bahnpark-Vorstand Markus Hehl, als eine der Hauptattraktionen der Dauerausstellung "Zeitreise –Lokomotiven erzählen europäische Geschichte(n)". Und sie kann sogar noch zur Vorführungszwecken unter Dampf gesetzt werden.