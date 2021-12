Neu im Comic-Regal: "De Schlimpf af Bairisch"

Verlag schätzt "Regionalbewusstsein"

Für den herausgebenden Verlag aus Nordrhein-Westfalen war es die logische Konsequenz, nach Schlümpfe-Büchern in hessischer und Berliner Mundart auch einen bayerischen Band im Sortiment aufzunehmen. Martin Budde vom "Splitter Verlag": "Wir haben überlegt, welche Region als nächstes in Frage kommt. Bayern lag da am nächsten, weil die Menschen dort ein besonders Regionalbewusstsein haben und die Mundart zu schätzen wissen."

Fortsetzung? Ja, gerne!

Fortsetzung könnte folgen: "Das können wir uns gut vorstellen, weil man mit der bayerischen Mundart einen ganz eigenen Humor einarbeiten kann", meint Martin Budde. Und auch Sabrina und Alex hätten nichts dagegen, viele weitere Schlümpfe-Sprechblasen niederbayerisch zu gestalten. Alex: "Wenn’s guad okimmt, gern wieder!"