Neu gewählte Kommunalpolitiker treffen sich zur ersten Sitzung

Am 1. Mai hat die neue Legislaturperiode in den Kommunen begonnen. In diesen Tagen kommen die neu gewählten Stadt-und Gemeinderäte zu ihrer ersten, konstituierenden Sitzung zusammen. Wegen der Ansteckungsgefahr müssen sie allerdings meist auf Hallen ausweichen.

Bereits in der ersten Sitzung wichtige Beschlüsse

In der sogenannten konstituierenden Sitzung wird bereits einiges neu organisiert oder geregelt. So werden zunächst einmal meist die neuen Mitglieder begrüßt, die zweiten und dritten Bürgermeister gewählt, die Ausschüsse gebildet und es wird über die Geschäftsordnung abgestimmt.

Der Mai macht alles neu

Zu den ganz Schnellen gehört in der Oberpfalz der Stadtrat von Neumarkt, der heute in der großen Jurahalle tagt, um die Corona-Sicherheitsabstände zwischen den Teilnehmern einhalten zu können. Morgen und am Mittwoch folgen unter anderem Tirschenreuth und Schwandorf. Andere Städte und Gemeinden wie Regensburg, Cham, oder Amberg haben ihre konstituierende Stadtratssitzung erst in den kommenden Wochen angesetzt. Das gilt auch für die meisten Kreistage; erst in der letzten Maiwoche kommen die Kreistage von Amberg-Sulzbach und Tirschenreuth zusammen. Auch sie müssen auf größere Veranstaltungshallen oder Turnhallen ausweichen.

Sitzungen sind öffentlich

Nicht nur die Kommunalpolitiker müssen auf den vorgeschrieben Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter achten. Auch die Besucher der grundsätzlich öffentlichen Sitzungen müssen Abstand halten, weshalb nur ein begrenztes Kontingent an Besucherplätzen zu Verfügung steht. Auf Händeschütteln, etwa um sich zu begrüßen oder zu gratulieren, soll freilich verzichtet werden.