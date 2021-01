Netzwerker und Berater: Der Männerbeauftragte der Stadt Nürnberg

"Gleichstellungsstelle, was kann ich für Sie tun?" So meldet sich Matthias Becker am Telefon. Sein Büro ist in der Gleichstellungsstelle im Rathaus Nürnberg, in der er zusammen mit der Frauenbeauftragten sitzt. "Ich bin nach wie vor ein Novum", sagt Becker im Gespräch mit BR24. Es sei noch immer die Ausnahme, dass ein Mann an einer kommunalen Gleichstellungsstelle angedockt sei.

Öffentlichkeitsarbeiter für Männerthemen

Matthias Becker ist seit 2016 der Ansprechpartner für Männer in der Stadt Nürnberg. Mit seinem Job hat er bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und Interviews gegeben. Damit ist er gewissermaßen ein Lobbyist für Themen, die Männer betreffen, etwa Gesundheit, Arbeitszeitmodelle und Familienstreitigkeiten. Becker spricht von sich aber lieber als "Öffentlichkeitsarbeiter" als von Lobbyist.

Männer sprechen lieber von Burnout als von Depressionen

In der Medizin gibt es signifikante Unterschiede zwischen Männer und Frauen. Ärzte wissen inzwischen, dass ein Herzinfarkt andere Symptome bei einer Frau haben kann als bei einem Mann. Bei psychischen Erkrankungen gibt es auch Unterschiede: Matthias Becker erklärt, dass Männer eher von einem Burnout sprechen, als von einer Depression. Dabei gilt Burnout nicht als klinische Diagnose. Das würden Männer leichter zugeben können, weil es in unserer Gesellschaft legitim sei unter dem Druck von Arbeit, Beruf oder Status zusammen zu brechen.

Männer im Corona-Stress

In den vergangenen Monaten hat der Stress in den Familien zugenommen, erzählt der Männerbeauftragte. Der Diplom-Sozialpädagoge merkt das in seiner täglichen Arbeit. Es rufen immer mehr Männer an, die sich von Becker beraten lassen, weil sie sich von ihrer Partnerin getrennt haben. Die familiäre Situation sei sehr viel explosiver geworden. Wenn Männer sich bei Matthias Becker melden, ist es meist schon zu spät: Wenn die Trennung unvermeidbar ist oder die Kinder nach der Scheidung den Kontakt abgebrochen haben. "Wären die Männer früher gekommen, hätte man sich noch zusammensetzen oder was retten können", meint Becker.

Männer als Opfer häuslicher Gewalt

Im schlimmsten Fall ist bei einer Trennung auch Gewalt im Spiel: In mehr als 80 Prozent der Fälle sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Doch fast jedes fünfte Opfer ist ein Mann. Männer jedoch gehen seltener zur Polizei. Die Scham, als Mann von seiner Partnerin geschlagen worden zu sein, sei zu groß. Matthias Becker hält deshalb Vorträge bei der Polizei, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen.

Netzwerk für Jungen- und Männerarbeit

Becker ist auch erster Vorstandsvorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit in Bayern. Dieser Verein hat sich vor zwei Jahren gegründet und wächst seitdem an Mitgliedern. Die einzelnen Beratungsstellen und Vereine wollen sich stärker vernetzen, um auch politisch an Gewicht zu gewinnen. Zur Landesarbeitsgemeinschaft gehören etwa das Jungenbüro Nürnberg, die Männerberatung in Hof oder das schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München.

Keine Konkurrenz zu Beratungsstellen für Frauen

Manchmal gebe es zu Institutionen für Frauen gewisse Auseinandersetzung um Gelder und Aufmerksamkeit. Nürnbergs Männerbeauftragter Matthias Becker stemmt sich allerdings gegen die Kritik, dass die Gleichstellung von Männern zulasten der von Frauen gehen würde. Der Männerbeauftragte wünscht sich vielmehr, dass die Sorgen, die Problemlagen, aber auch die Stärken und positiven Seiten von Jungen und Männern gesehen und verstanden werden.