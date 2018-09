Netzwerk "Unser Land" nimmt kein Obst zur Saftherstellung mehr

Zu viel des Guten: Weil es zu viele Äpfel gibt, muss das Netzwerk "Unser Land" die laufende Streuobstsammlung stoppen. Nur noch bis zum kommenden Wochenende können daher in der Augsburger Region Äpfel von Streuobstwiesen an den Annahmestellen in Schwaben angenommen werden, so teilte Sprecher Hans-Peter Senger dem BR heute mit:

"In diesem Jahr steht das regionale Netzwerk vor einer Situation, die es noch nie gab. Bereits nach gut der Hälfte der Sammeltermine im Netzwerkgebiet, hat "Unser Land" das Vierfache der Menge gesammelt, die normalerweise für ein Jahr benötigt wird." Hans-Peter Senger vom Netzwerk "Unser Land"

Obstsammelstellen für aktiven Klimaschutz

Mehr könne man einfach nicht verarbeiten, sagt Senger. Das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, Obst von heimischen Streuobstwiesen zu vermarkten, um durch kurze Wege zum Kunden damit auch aktiven Klimaschutz zu betreiben. Weitere Infos zu Sammelstellen für Äpfel, Birnen und Zwetschgen gibt es hier: https://www.besser-regional.eu/regionale-durstloescher-geistreiches/safthersteller-und-mostereien