Netzwerk fordert: Wirtschaftswissenschaften brauchen mehr Frauen

Für Vanessa Hornung und Mona Schömig steht die Zeit der Korrekturen an. Die Prüfungen an der Universität Würzburg gehen gerade zu Ende. Beide sind am Lehrstuhl für BWL und Marketing angestellt, doch auch ehrenamtlich arbeiten sie zusammen: im Karrierenetzwerk "Women@WiWi". Sie wollen mehr Frauen in die Wirtschaftswissenschaften bringen.

"Women@WiWi" will mehr Frauen in der Promotion

"Deutlich zu beobachten war, dass bei den Promotionsstudierenden der weibliche Anteil extrem niedrig lag", sagt Vanessa Hornung. Das Netzwerk "Women@WiWi" gibt es seit Oktober 2017. Damals kamen an der Fakultät auf eine Doktorandin mindestens drei Doktoranden. Das Bild bei den Lehrstuhlleitungen war noch deutlicher: 18 Männer, zwei Frauen.

Dieses Ungleichgewicht fiel nicht nur den Mitarbeiterinnen auf, sondern auch dem damaligen Dekan der Fakultät. Gemeinsam entstand die Idee zu "Women@WiWi". Seitdem macht das Netzwerk an der Fakultät auf sich aufmerksam, etwa mit Impulsvorträgen oder gemeinsamen Abenden. Bisheriger Höhepunkt: ein ganzer Veranstaltungstag mit Workshops und einer Podiumsdiskussion im Audimax, dem größten Hörsaal der Uni.

Mehr Männer als Frauen in der Forschung der Uni

Mit der ungleichen Geschlechterverteilung ist die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät keine Ausnahme an der Uni Würzburg. In anderen Disziplinen ist das Verhältnis noch unausgewogener, bereits bei den Studierendenzahlen. Physik etwa oder Mathematik und Informatik studieren in Würzburg überwiegend Männer. Auch daraus resultieren Lehrstühle, an denen nur wenige Frauen arbeiten.

Es fällt jedoch auf: Selbst, wenn mehr Frauen als Männer an Fakultäten studieren, spiegelt sich das etwa in der Besetzung der Lehrstühle nicht unbedingt wieder. Zum Beispiel an der philosophischen Fakultät: Von neun Instituten leitet nur eines eine Frau. In der Biologie ist es ähnlich: mehr Frauen als Männer im Studium – aber nur eine Frau an der Spitze von 15 Lehrstühlen.

Zum Jahresende gab es an der gesamten Universität 102 Professorinnen und 342 Professoren. Die aktuellsten Zahlen zum hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal liegen nach Angaben der Uni aus dem Dezember 2019 vor: von 2.277 Mitarbeitern waren damals 896 weiblich.

Wissenschaftliche Karriere und Familienplanung

Ist das Zufall – oder lediglich eine Frage der Zeit? Eine, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten kann, ist Professorin Daniela Lorenz. 2018 hat sie einen Ruf an die Uni Würzburg angenommen, sie ist stellvertretende Frauenbeauftragte der Fakultät. "Die Phase, in der ich die Nachteile am deutlichsten gespürt habe, war tatsächlich vor meiner Berufung", sagt die heutige Leiterin des Lehrstuhls für BWL und Unternehmensfinanzierung. Damals war sie Juniorprofessorin in Berlin, ihre "wichtigste wissenschaftliche Qualifizierungsphase", wie sie sagt. Gleichzeitig gründete sie eine Familie, bekam zwei ihrer drei Kinder. "Da muss man sich schon sehr ins Zeug legen, um in der Forschung den Anschluss an die männlichen Kollegen und Mitbewerber nicht zu verlieren."

Auch hier will "Women@WiWi" ansetzen – zeigen, dass der Start einer wissenschaftlichen Karriere und die Gründung einer Familie kein Widerspruch sein sollten. "Ich glaube in heutigen Zeiten können wir davon ausgehen, dass das nicht mehr der Fall ist", sagt Vanessa Hornung. Es gebe an der Fakultät inzwischen mehrere Mitarbeiter, die Elternzeit in Anspruch nehmen. An Flexibilität mangele es nicht.