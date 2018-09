Netzgipfel in Berlin: Ostbayerische Stromtrassengegner in Sorge

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Ausbau der Stromnetze in Deutschland beschleunigen. Er empfängt heute die Energieminister der Länder zu einem sogenannten Netzgipfel in Berlin.

Altmeier will Gesetz zum beschleunigten Netzausbau vorlegen

Bayerische Stromtrassengegner sind in Sorge, denn: Bundeswirtschaftsminister Altmaier will mit seinen Amtskollegen aus den Ländern darüber sprechen, wie die Planung und Genehmigung von Stromtrassen vereinfacht werden kann. Darunter die umstrittenen Hochspannungsleitungen, die Windstrom aus dem Norden in den Süden Deutschlands bringen sollen: Südlink nach Grafenrheinfeld und Südostlink nach Landshut. Unnötige Verfahrensschritte abschaffen und Bürokratie abbauen, so das erklärte Ziel des Bundeswirtschaftsministers. Altmaier will nach eigener Aussage ein Bündnis mit den Ländern schmieden und ein Gesetz zum beschleunigten Netzausbau vorlegen.

"Wir befürchten, dass die Bürgerbeteiligung unter die Räder kommt"

Gegner der großteils unterirdischen Stromautobahnen fürchten, dass ihre Argumente dadurch nicht mehr ausreichend gewürdigt werden, zum Beispiel in Donaustauf bei Regensburg. Christoph Bauer, Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Stromtrasse Südostlink, sagte dem BR: "Wir befürchten, dass die Bürgerbeteiligung, die Beteiligung der Naturschutzverbände hier völlig unter die Räder kommt - weil das politische Ziel ausgegeben ist, hier möglichst schnell zu einer Planungssicherheit zu kommen." Er fürchtet, dass "die berechtigten Bedenken, die von Seiten des Naturschutzes, der Anwohner, der Denkmalschützer hier vorgetragen werden, so runtergewichtet werden, dass einfach dieses Ziel möglichst schnell realisiert wird, diese Trasse zu bauen".

Stromtrassen-Gegner fordern dezentrale Energieversorgung

Die Flächen oberhalb eines Erdkabels müssen frei bleiben, in Wäldern würden Schneisen entstehen, voraussichtlich 40 Meter breit. In Donaustauf würde die Trasse die Donau unterqueren. Probebohrungen fanden bereits statt, begleitet von Protesten.

Die Stromtrassen-Gegner fordern eine dezentrale Energieversorgung. Auch die Grünen im Bundestag zweifeln am Sinn des heutigen Energiegipfels. Abseits von Show-Veranstaltungen gebe es keine substanziellen Vorschläge vom Bundeswirtschaftsminister zur Energiewende.