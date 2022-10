Netzbetreiber informieren über aktuellen Stand von Stromtrassen

Strom soll in Bergrheinfeld umgewandelt werden

Bei Bergrheinfeld soll der Gleichstrom von SuedLink und der Fulda-Main-Leitung P43 in einer Konverter-Station in Wechselstrom umgewandelt werden. Anschließend werde er in das neu errichtete Umspannwerk ins Stromnetz eingespeist werden, ergänzte Wagner. 2028 soll, wenn die Leitungen komplett errichtet sind, auch die Konverter-Station bei Bergrheinfeld einsatzfähig sein. Bei dem geplanten Konverter wolle TenneT eine Teilgenehmigung erzielen, um das Gelände einebnen zu dürfen. TenneT habe für die Konverter-Station an der Stelle des Felsenhofs bei Bergrheinfeld eine mehrere Hundert Millionen Euro teure Technologie in Auftrag gegeben.

Vom Konverter zum Umspannwerk legte sich TenneT mit der Gemeinde Bergrheinfeld auf eine Streckenführung fest. Sie geht um den sogenannten Klimawald herum, der an das Umspannwerk angrenzt.

Vortrag und Diskussion mit Experten und Bürgern

Die Veranstaltung jetzt am Freitag beginnt laut Thomas Wagner mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Energiewende in Mainfranken – Welche Bedeutung haben zentrale und dezentrale Netzvorhaben für eine sichere Stromversorgung?".

Erwartet werden zum Termin Matthias Otte, Abteilungsleiter Netzausbau von der Bundesnetzagentur, der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer aus Schonungen im Landkreis Schweinfurt und Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung TransnetBW GmbH. Laut Wagner werden auch Michael Pfister von der Firma MAINCOR und Prof. Dr. Markus Zink von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt kommen. Zink werde die Diskussion "einordnen und aus wissenschaftlicher Perspektive" ergänzen, so Wagner. Anschließend sollen die Bürgerinnen und Bürger mit den Podiumsgästen ins Gespräch kommen können.

Bürgerinitiativen kritisieren Veranstaltung als "Scheindialog"

Gegen die Stromleitungen gibt es an vielen Stellen seit Jahren Proteste. Die "Bürgerinitiative Bergrheinfeld sagt NEIN zu SuedLink und Folgeprojekten" und die "Bürgerinitiative A7 Stromtrasse NEIN e. V." bezeichneten die Veranstaltung als einen Scheindialog. "Wären sie an einem wirklichen Dialog um das Thema Energiewende mit der Bevölkerung interessiert, hätten von Beginn an auch Vertreter von Stadtwerken wie der N-ERGIE, Vertreter einer dezentralen Bürgerenergie, von Naturschutzverbänden und von Bürgerinitiativen eingeladen werden müssen.", so die Kritik. Darum sagten sie auch einer Teilnahme ab. Erst danach sei von den Netzbetreibern zugesagt worden, dass ein Vertreter der Stadtwerke und auch Vertreter des BUND und des NABU zur Podiumsdiskussion zugelassen werden.

Die beiden Bürgerinitiativen sind der Ansicht, dass gerade in der Energiekrise der Ausbau des Stromnetzes zu einem sogenannten "Supergrid" nicht weiterhelfe. Das Gegenteil sei der Fall: Die Antwort auf die Abhängigkeit von fossil-atomaren Versorgern und von angreifbaren Infrastrukturen liege in einem zellularen, dezentralen System auf Basis von erneuerbaren Energien.