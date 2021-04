Netzbetreiber feiert Jubiläum: 100 Jahre Bayernwerk

Der Netzbetreiber Bayernwerk mit Sitz in Regensburg feiert am Ostermontag 100. Geburtstag. Am 5. April 1921 wurde das Bayernwerk auf Initiative von Oskar von Miller gegründet. Im Laufe der hundertjährigen Geschichte des Bayernwerks kam es zu immer größeren Zusammenschlüssen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Seit 2013 wieder unter dem Namen "Bayernwerk"

Als im Jahr 2000 VIAG und VEBA zu E.ON fusionierten, entstand aus dem Bayernwerk und PreussenElektra gemeinsam E.ON Energie. Der Name Bayernwerk war für einige Zeit verschwunden. Im Jahr 2013 wurde die E.ON Bayern AG offiziell umfirmiert und es schlug die Geburtsstunde des "neuen" Bayernwerks.

Mit seinen Energienetzen versorgt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund sieben Millionen Menschen in Bayern mit Energie. Das Stromnetz umfasst 156.000 Kilometer, das Gasnetz 6.000 Kilometer und das Straßenbeleuchtungsnetz 34.600 Kilometer. In den Energienetzen verteilt das Unternehmen zu 70 Prozent elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.